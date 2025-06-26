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        Bayburt'ta hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Bayburt'ta evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan aynı aileden 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:24
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        Bayburt'ta hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Bayburt'ta evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan aynı aileden 3 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

        Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını biri erkek 3 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Ekipler, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde oldukları belirlenen V.G., karısı L.G. ve 17 yaşındaki kızı Z.G'yi gözaltına aldı.

        Bayburt'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Evden para ve ziynet eşyası çaldıkları belirlenen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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