Bayburt'ta hırsızlık iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını biri erkek 3 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki bir evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

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