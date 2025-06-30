Hafızlığını tamamlayan öğrenci bir günde Kur'an-ı Kerim'i hatmetti

Bayburt'ta hafızlık eğitimini tamamlayan Abdulhamit Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i bir günde hatmetti.

Müftüğe bağlı Merkez Kaleardı Kur'an Kursu'nda eğitim gören Yılmaz için Ulu Camisi'nde program düzenlendi.

Bu kapsamda camide hocası eşliğinde ezbere Kur'an-ı Kerim okuyan Yılmaz, Kur'an'ı bir günde hatmetti.

İl Müftüsü Bayram Danacı, AA muhabirine, Bayburt'un hafızlığın yaşatıldığı kadim şehirlerden birisi olduğunu söyledi.

Vatandaşların hafızlığa büyük önem verdiğini belirten Danacı, "Bu vesileyle eskiden beri bir gelenek olan mukabele geleneğini Bayburt'umuzda ramazan dışında da hafızlığını bitiren öğrencilerimiz tarafından yaşatmak istiyoruz." dedi.

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencinin bir gün boyunca Kur'an'ı ezbere okuyarak hatmettiğini anlatan Danacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de inşallah duasını alacağız. Allah Kur'an-ı Kerim'de 'Onu biz indirdik, biz koruyacağız.' diyor. Kur'an'ı korumanın vesilelerinden en önemlilerinden biri de hafızlık müessesesidir. Bu müessesenin Bayburt'ta yeniden canlanmasını arzu ediyoruz. Daha güzel bir şekilde çocuklarımıza hafızlığı sevdirmenin yollarını arıyoruz. Bu vesileyle inşallah bundan sonra hafızlık yapacak öğrencilerimize de güzel bir şekilde örnek teşkil edecektir diye düşünüyoruz."