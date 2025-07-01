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        Baksı Müzesi'nde "Ütopya Atölyeleri" ve "Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler" sergileri açıldı

        Baksı Müzesi'nde "Ütopya Atölyeleri" ve "Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler" isimli sergilerin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 22:15 Güncelleme: 01.07.2025 - 22:36
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        Baksı Müzesi'nde "Ütopya Atölyeleri" ve "Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler" sergileri açıldı
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        Baksı Müzesi'nde "Ütopya Atölyeleri" ve "Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler" isimli sergilerin açılışı gerçekleştirildi.

        "Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler" isimli sergide iki yıl önce vefat eden Erzurumlu Sabahattin Tölük'ün eşi Helga Franke'nin dantelleri ve el işlemeleri ziyaretçilerle buluştu.

        "Ütopya Atölyeleri" ise genç sanatçılarla usta sanatçıların doğa ve düşünce ortamında bir araya gelerek oluşturdukları özgün eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Serginin açılışının ardından konuşan Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, iki serginin de çok ilginç ve çarpıcı olduğunu söyledi.

        "Sessiz Hayaller Büyük Hikayeler"in bir aşk hikayesi barındırdığını ve etkili bir sergi olduğunu belirterek, "Bu etkiyi burada Leyla ile Mecnun gibi bir aşk tutkusunu hayatında yaşatmaya çalışan bir hemşehrimiz. Kendisinin bu hikayeyi geleceğe taşıma arzusu bizi insan kalitesi ve vefası açısından çok etkiledi." dedi.

        Koçan, ikinci sergide ise deprem bölgesindeki üniversitelerde okuyan öğrenciler ile uluslararası ölçekli sanatçıların bir araya gelerek ortaya çıkardıkları eserlerin yer aldığını ifade etti.

        Bu öğrencilere destek için 'Ütopya Atölyeleri' adlı bir proje başlattıklarını aktaran Koçan, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında uluslararası ölçekteki sanatçılarımızın öğretmenlik yaptığı, atölye yönettiği bir sistem kurduk. Dolayısıyla burada üniversite öğrencileri ve farklı deneyimlerden gelen insanlar birbirleriyle tanıştı, usta çırak ilişkisini yeniden hayata geçirdik."

        Koçan, her iki sergide de günümüz insanı için son derece etkileyici unsurlar bulunduğunu belirterek, sergilerin eylül sonuna kadar Baksı'da ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

        Açılış törenine, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz ile vatandaşlar katıldı.

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