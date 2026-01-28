Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli A.İ'nin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Dedektör köpeğin de yer aldığı aramada, 2 kilo 369 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından Bayburt Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.