        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:17 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:17
        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli A.İ'nin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

        Dedektör köpeğin de yer aldığı aramada, 2 kilo 369 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından Bayburt Adliyesine sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

