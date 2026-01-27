Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi beyaz örtüyle kaplandı

        Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve çevresi, son günlerde etkisini gösteren karın ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:43 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi beyaz örtüyle kaplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve çevresi, son günlerde etkisini gösteren karın ardından beyaza büründü.

        Hafta içinde aralıklarla etkili olan yoğun yağışın ardından kırsalda kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

        Eski sosyal yaşamı anlatan araç gereçler, taş ve ahşabın buluştuğu mimari yapılarla Anadolu'nun güzelliklerini anlatan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de yağış sonrası karla kaplandı.

        Bahçesindeki birçok objenin kar altında kaldığı müze, dronla görüntülendi.

        İş insanı Kenan Yavuz tarafından 2013'te, doğup büyüdüğü Demirözü ilçesi Beşpınar köyünde kurulan kültürevi, 2019'da "resmi özel müze" statüsü kazandı.

        Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü" kazanan müze, deneyim turizminde özgün örnekler ortaya koyması dolayısıyla "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülü"ne, 2023'te ise "Avrupa Birliği Kültürel Miras (Europa Nostra) Büyük Ödülü"ne layık görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürmüştü! Ağabey değil suç makinesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        Beyaz eşyada ihracat 2017 seviyesine döndü
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!

        Benzer Haberler

        Aydıntepe'de yapılması planlanan Kış Festivali öncesi hazırlıklar değerlend...
        Aydıntepe'de yapılması planlanan Kış Festivali öncesi hazırlıklar değerlend...
        Asırlık gelenek cirit Bayburt ve Erzincan'da yaşatılıyor
        Asırlık gelenek cirit Bayburt ve Erzincan'da yaşatılıyor
        Demirözü'nde çiftçilere yüzde 100 hibeli üretim desteği
        Demirözü'nde çiftçilere yüzde 100 hibeli üretim desteği
        Gökçedere'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Gökçedere'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Sibirya'dan göç eden yeşilbaşlı ördekler Çoruh Nehri'ni mesken tuttu
        Sibirya'dan göç eden yeşilbaşlı ördekler Çoruh Nehri'ni mesken tuttu
        Bayburt'ta kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına ekipler yetişti
        Bayburt'ta kar nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına ekipler yetişti