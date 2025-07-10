Bayburt'ta babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Bayburt'ta babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Bayburt'ta babasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Şingah Mahallesi Sefa Sokak'taki evinin önünde kamyonetle geri manevra yapan A.D, aracın arkasında durduğu için fark etmediği 3 yaşındaki oğlu E.A.D'ye çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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