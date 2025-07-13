Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vildan ile oğlu Furkan Osmanoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü ile eşi Vildan (33), çocukları Furkan (3), Muhammet Yiğit (8), Fatma Betül Osmanoğlu (6) ile diğer araçtaki sürücü ve yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Bayburt'ta hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu öldü, 6 kişi yaralandı.

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