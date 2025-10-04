Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları Bayburt'ta

        Belçika'dan yola çıkıp yurda gelen klasik otomobil tutkunları, Bayburt'un doğal ve turistik mekanlarını gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 09:43 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:20
        Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları Bayburt'ta
        Belçika'dan yola çıkıp yurda gelen klasik otomobil tutkunları, Bayburt'un doğal ve turistik mekanlarını gezdi.

        Baksı Müzesi'ni ziyaret ederek araçlarını sergileyen nostalji tutkunları, şehir merkezinde tur attıktan sonra kentte yüzyıllardır yaşatılan ata sporu cirit gösterisini izlemek üzere Köprücü Çiftliği'ni ziyaret etti.

        Cirit gösterisini izleyen ziyaretçiler, daha sonra Erzincan'a hareket etti.

        Çiftlik sahibi ve Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, Belçika'dan gelen 28 kişilik turist kafilesini kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Bayburt Atlı Spor Kulübü ve Selçuklu Atlı Spor Kulübü olarak misafirlere cirit gösterisi sunduklarını belirten Köprücü, şunları kaydetti:

        "Ata sporumuzu onlara tanıttık. Daha sonra yöresel lezzetlerimizden pestil ve köme kendilerine ikram ettik. Ziyaretten çok memnun olduklarını dile getirdiler. Ata sporu ciritin çok heyecanlı bir spor olduğunu söylediler ve güzel bir şekilde kendilerini uğurladık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

