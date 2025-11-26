Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta öğrenciler "zilsiz okul" uygulamasıyla zamanı iyi kullanmayı öğreniyor

        Bayburt'ta "zilsiz okul" uygulamasına geçilen 8 okulda, öğrencilerin sorumluluk alarak zamanlarını iyi yönetmesi sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta öğrenciler "zilsiz okul" uygulamasıyla zamanı iyi kullanmayı öğreniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayburt'ta "zilsiz okul" uygulamasına geçilen 8 okulda, öğrencilerin sorumluluk alarak zamanlarını iyi yönetmesi sağlanıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, projenin uygulandığı TOBB Örence İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

        Projenin öğrencilerin davranışlarına etkileri hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Kahraman, AA muhabirine, projenin 8 okulda devam ettiğini söyledi.

        Zaman zaman projenin uygulandığı okulları ziyaret ederek hem öğrenciler hem de öğretmen ve idarecilerle görüştüklerini belirten Kahraman, "Bu manada okulumuzda yaptığımız incelemelerde öğrencilerin sorumluluk bilincinin arttığını, gürültü kirliliğinin azaldığını, öğrencilerin derse odaklanmasının arttığını ve demokratik okul kültürünün desteklendiğini müşahede ettik." dedi.

        Kahraman, bu sayede öğrencilerin zamanı daha iyi kullandıklarına ve öğretmen öğrenci iletişiminin güçlendiğine şahit olduklarını aktardı.

        Öğrenci ve öğretmenlerin uygulamadan memnun olduğunu ifade eden Kahraman, 8 okulda uygulanan projeyi il genelindeki tüm okullarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

        Öğrencilerden Neslişah Türk ise okullarında uygulanan proje sayesinde sorumluluk bilincinin geliştiğini dile getirdi.

        Başlarda zorlandığını ancak kısa sürede uygulamaya alıştığını belirten Türk, şöyle konuştu:

        "Teneffüslerde geç kalmamak için saatimizi kontrol ediyoruz, dolayısıyla bu durum planlama yapmamızı da sağladı. Her teneffüs farklı bir aktivite yapmaya başladık. Başlarda zorlandık ama şimdi dersin ne zaman başlayacağını biliyoruz. Bu şekilde derse zamanında yetişiyoruz. Artık geç kalmalar bitti."

        6. sınıf öğrencisi Ahmet Eymen Saka da zaman yönetimi alışkanlığı edindikleri için teneffüsleri daha güzel değerlendirdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Trump ile Selman arasında İsrail gerginliği iddiası
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' etkinlikleri devam ediyor
        Bayburt'ta 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' etkinlikleri devam ediyor
        Bayburt Gençlik Merkezi Kırkpınar köyünde öğrencilerle bir araya geldi
        Bayburt Gençlik Merkezi Kırkpınar köyünde öğrencilerle bir araya geldi
        Bayburt'ta düzenlenen bocce maçında huzurevi sakinleri hünerlerini sergiled...
        Bayburt'ta düzenlenen bocce maçında huzurevi sakinleri hünerlerini sergiled...
        Bayburt'ta üniversite öğrencilerine yönelik tarih ve kültür gezisi düzenlen...
        Bayburt'ta üniversite öğrencilerine yönelik tarih ve kültür gezisi düzenlen...
        Bayburt'ta Filistin'e destek amaçlı hayır çarşısı düzenlendi
        Bayburt'ta Filistin'e destek amaçlı hayır çarşısı düzenlendi
        Bayburt'ta 'Cumhuriyetin İkinci Asrında Türkiye Yüzyılı' paneli düzenlendi
        Bayburt'ta 'Cumhuriyetin İkinci Asrında Türkiye Yüzyılı' paneli düzenlendi