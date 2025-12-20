Bayburt Özel İdare Spor U16'da şampiyon oldu
Bayburt Yerel Amatör Lig Gençler Kategorisi U16 grubunda Bayburt Özel İdare Spor şampiyon oldu.
Ligde oynadıkları 16 maçı da kazanan Bayburt Özel İdare Spor U16 takımı sezonu namağlup unvanla bitirdi.
Şampiyon olan takım, Türkiye Şampiyonası U16 Kademe Grup Müsabakalarında Bayburt'u temsil edecek.
