        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt Özel İdare Spor U16'da şampiyon oldu

        Bayburt Yerel Amatör Lig Gençler Kategorisi U16 grubunda Bayburt Özel İdare Spor şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 18:27 Güncelleme: 20.12.2025 - 18:27
        Bayburt Özel İdare Spor U16'da şampiyon oldu
        Ligde oynadıkları 16 maçı da kazanan Bayburt Özel İdare Spor U16 takımı sezonu namağlup unvanla bitirdi.

        Şampiyon olan takım, Türkiye Şampiyonası U16 Kademe Grup Müsabakalarında Bayburt'u temsil edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

