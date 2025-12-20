Cam eşyalardaki çatlaklar risklere neden olabilir

Bayburt Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Emine Bilaloğlu, günlük yaşamda sıkça kullanılan cam eşyalarda zamanla oluşabilecek çatlakların bazı risklere neden olabileceği uyarısında bulundu.

Bilaloğlu, AA muhabirine, plastik ürünlerin hem çevreye hem de insan sağlığına karşı çeşitli riskler barındırdığı için insanların çeşitli arayışlara girdiğini söyledi.

Özellikle son dönemde, plastik pipetlerden uzak durmak isteyen kişilerin ilk olarak kağıt pipetlere yöneldiğini ifade eden Bilaloğlu, bunların sıvıyla temasta daha dayanıksız olduğu için cam pipetlere olan ilginin arttığına işaret etti.

Cam pipetlerin yanı sıra cam eşyaların sağlık açısından zararı bulunmamasına karşın dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Bilaloğlu, "Yıkama sırasında, rafa yerleştirirken, bulaşık makinesine koyarken ya da bardakta bir içeceği karıştırırken göremediğimiz, başta fark edemediğimiz mikro çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlaklar da sonradan içtiğimiz içecekle beraber ağız yoluyla sindirim sistemimize girebiliyor." ifadelerini kullandı.