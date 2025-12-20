Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Cam eşyalardaki çatlaklar risklere neden olabilir

        Bayburt Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Emine Bilaloğlu, günlük yaşamda sıkça kullanılan cam eşyalarda zamanla oluşabilecek çatlakların bazı risklere neden olabileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cam eşyalardaki çatlaklar risklere neden olabilir
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayburt Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Emine Bilaloğlu, günlük yaşamda sıkça kullanılan cam eşyalarda zamanla oluşabilecek çatlakların bazı risklere neden olabileceği uyarısında bulundu.

        Bilaloğlu, AA muhabirine, plastik ürünlerin hem çevreye hem de insan sağlığına karşı çeşitli riskler barındırdığı için insanların çeşitli arayışlara girdiğini söyledi.

        Özellikle son dönemde, plastik pipetlerden uzak durmak isteyen kişilerin ilk olarak kağıt pipetlere yöneldiğini ifade eden Bilaloğlu, bunların sıvıyla temasta daha dayanıksız olduğu için cam pipetlere olan ilginin arttığına işaret etti.

        Cam pipetlerin yanı sıra cam eşyaların sağlık açısından zararı bulunmamasına karşın dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Bilaloğlu, "Yıkama sırasında, rafa yerleştirirken, bulaşık makinesine koyarken ya da bardakta bir içeceği karıştırırken göremediğimiz, başta fark edemediğimiz mikro çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlaklar da sonradan içtiğimiz içecekle beraber ağız yoluyla sindirim sistemimize girebiliyor." ifadelerini kullandı.

        Bilaloğlu, çatlakları çocukların fark edemeyebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Erişkinler belki yaralanmadan fark edebilir ama çocuklarda bunun bilinci çok olmadığı için sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Ağız içi yaralanmalar, dil yaralanmaları, ağız içi kesiler yapabilir. Onun dışında sindirim kanalının her seviyesinde yaralanma riski olan bir ürün. Yemek borusunda, midede, ince bağırsakta, kalın bağırsakta herhangi bir seviyede takılabilir. Burada kanamaya neden olabilir. Bu organlarda delinmeye neden olabilir. Buna bağlı ameliyat ihtiyacına kadar gidebilir."

        - "Küçük yaştaki çocuklar cam ürünlerle yalnız bırakılmamalı"

        Sadece pipet değil, cam ürünlerin tamamında çocukların dikkatli olması gerektiğine değinen Bilaloğlu, "Özellikle gözetimsiz ve küçük yaştaki çocuklar cam ürünlerle yalnız bırakılmamalı. İnce cam bardaklar ve ince cam pipetleri dişleriyle kırıp yutabilirler. Bu da aynı riski doğuruyor ya da bardakla çocuğu yalnız bıraktık ve kırdı. Dışarıdan parça alıp ağzına atabiliyor. Hatta oral dönemdeki çocuklarımız için yine aynı riskler mevcut." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        ABD, Suriye'de DEAŞ'a karşı operasyon başlattı
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Eyüpspor'a konuk olacak
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta Açık Öğretim Kurumları Sınav Yürütme Kurulu toplandı
        Bayburt'ta Açık Öğretim Kurumları Sınav Yürütme Kurulu toplandı
        Bayburt'ta teknik personele hasar tespit eğitimi verildi
        Bayburt'ta teknik personele hasar tespit eğitimi verildi
        Çocuklar gibi şendiler: Yerli Malı Haftası Bayburt'taki huzurevinde neşeyle...
        Çocuklar gibi şendiler: Yerli Malı Haftası Bayburt'taki huzurevinde neşeyle...
        Bayburt'ta taksi ücretlerine zam geldi
        Bayburt'ta taksi ücretlerine zam geldi
        Bayburt'ta 25 av tüfeği ihale usulüyle satıldı
        Bayburt'ta 25 av tüfeği ihale usulüyle satıldı
        Bayburt TRSM'de moral ve motivasyon etkinliği
        Bayburt TRSM'de moral ve motivasyon etkinliği