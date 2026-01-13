Habertürk
        Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor

        Bayburt Belediyesi ekiplerince karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

        Giriş: 13.01.2026 - 12:32 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:32
        Bayburt'ta karla mücadele çalışmaları devam ediyor
        Bayburt Belediyesi ekiplerince karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

        Kentte gece saatlerinden itibaren etkili kar yağışı sonrası sahaya çıkan ekipler, ana arterler, mahalle yolları ve birçok güzergahta kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

        Kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolları açık tutan ekipler, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını da eş zamanlı yürütüyor.

        Sürücü ve yayaların güvenliği için riskli noktalarda önlem alınırken, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için teyakkuzda bekliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

