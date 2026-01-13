Habertürk
Habertürk
        Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Giriş: 13.01.2026 - 22:08 Güncelleme: 13.01.2026 - 22:08
        Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

        Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı aktarılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olanlar ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

