        Bayburt'un 2 bin 400 rakımlı dağları kış festivaline ev sahipliği yapacak

        Bayburt'un 2 bin 400 rakımlı dağları kış festivaline ev sahipliği yapacak

        BEŞİR KELLECİ - Doğu Karadeniz'in önemli sıradağlarından Soğanlı Dağları'nda yer alan Aydıntepe Yaylası'nda ilk kez düzenlenecek kış festivaliyle bölge turizminin canlandırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 12:04 Güncelleme: 31.01.2026 - 12:04
        Bayburt'un 2 bin 400 rakımlı dağları kış festivaline ev sahipliği yapacak
        BEŞİR KELLECİ - Doğu Karadeniz'in önemli sıradağlarından Soğanlı Dağları'nda yer alan Aydıntepe Yaylası'nda ilk kez düzenlenecek kış festivaliyle bölge turizminin canlandırılması hedefleniyor.

        Alternatif turizm arayanların rotasında bulunan Soğanlı Dağları, yaylaları, dereleri, gölleri ve dik yamaçlarıyla her mevsim farklı manzaralar sunarken, doğa sporlarına elverişli yapısıyla da dikkati çekiyor.

        Aydıntepe Kaymakamlığı ve Belediyesince, özellikle yazın kamp, trekking ve tırmanış tutkunlarını ağırlayan bölgenin kışın da turizmden pay alması amacıyla, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki 2 bin 400 rakımlı yaylada 7 Şubat'ta festival düzenlenecek.

        Festival çerçevesinde kış sporlarına yönelik etkinliklerin yanı sıra yöresel sanatçıların konserleri, atlı kızak, halk oyunları gösterileri ve kar üzerinde çeşitli yarışmalar yapılacak.

        İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri de yayla yolunda ve festival alanında yer yer 5 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerin iş makinesinin boyunu geçen karla mücadele çalışmaları ve beyaz örtü altındaki yayla ile dağlık coğrafya, dronla görüntülendi.

        - "Potansiyeli kışın da etkinlikler düzenleyerek canlandırmaya çalışıyoruz"

        Bölgede çalışmaları takip eden Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, AA muhabirine, bölgenin doğal güzellikleriyle yazın da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

        Bölgede özellikle 2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası'nın, göleti ve doğal manzarasıyla en önemli uğrak noktalardan olduğunu belirten Bayram, "Bizler de buradaki potansiyeli kışın da etkinlikler düzenleyerek canlandırmaya çalışıyoruz. Yazın hem Derebaşı virajları hem yer altı şehrimiz hem de yaylalarımızla ilçemiz yoğun ilgi görmektedir. Umarız kış etkinliğimiz de güzel bir şekilde geçer." dedi.

        Bayram, etkinlikle bölgenin kış turizmi potansiyelinin tanıtılmasını ve ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.


        Yaklaşık bir ay önce başladıkları hazırlıkları neredeyse tamamladıklarını anlatan Bayram, şunları kaydetti:

        "Festival kapsamında çocuklarımız ve gençlerimiz için kayma alanları oluşturduk. Atlı cirit ekipleri burada güzel bir gösteri sunacak. Çocuklarımızı ve gençlerimizi göletin etrafında kızakla gezdirecekler. Yine heyecan yaşamak isteyen vatandaşlarımız kar motorlarını burada deneyimleyebilecek. Kamp ateşimizi yakacağız, belediyemiz ile kaymakamlığımızın ikramları olacak. Tüm vatandaşlarımızı ailecek buraya bekliyoruz. Kaymakamlık binamızın önünden ücretsiz servislerimiz kalkacak. Bu çalışmada bizlere destek olan Sayın Valimize, kurum amirlerimize, özel idare ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum."

        Bölgede ekiplerin metrelerce karla mücadele ettiğini, yolları açtığını belirten Bayram, festival gününe kadar çalışmaların süreceğini, vatandaşların güvenli şekilde etkinliğe katılması için gerekli önlemleri aldıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

