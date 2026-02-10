Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Bayburt ve Gümüşhane'de kar yağışı etkili oldu

        Bayburt ve Gümüşhane'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 10.02.2026 - 12:16 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:16
        Bayburt ve Gümüşhane'de kar yağışı etkili oldu
        Bayburt ve Gümüşhane'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.


        Bayburt, gece saatlerinde başlayan yağışla yeniden beyaza büründü.

        Kar nedeniyle ağaçlar, binaların çatıları ve yollar karla kaplandı.

        Belediye ekipleri, kaldırımlarda temizlik çalışması başlatırken vatandaşlar da ara sokaklar ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

        İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarının ulaşıma kapanmaması için iş makineleriyle karla mücadeleye devam ediyor.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de kar nedeniyle 32 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şiran'da 18, Kelkit'te 13 ve Torul ilçesinde 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

