        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Bayburt Üniversitesi Endonezya'da tanıtıldı

        Bayburt Üniversitesince Endonezya'da kent ve üniversiteye ilişkin tanıtım faaliyeti yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 17:49 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:49
        Bayburt Üniversitesi Endonezya'da tanıtıldı
        Bayburt Üniversitesince Endonezya'da kent ve üniversiteye ilişkin tanıtım faaliyeti yapıldı.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Endonezya'nın seçkin eğitim kurumlarından IDN Boarding School'da gerçekleştirilen tanıtım programında üniversite ve Bayburt'un öğrencilere kapsamlı şekilde tanıtıldığı belirtildi.

        Toplantıda, Endonezyalı öğrencilerin Bayburt Üniversitesinde eğitim alabilmeleri için başvuru ve kabul koşulları, akademik programlar ile uluslararası öğrencilere sunulan imkanların ayrıntılı şekilde aktarıldığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Endonezya'daki temasların Bayburt Üniversitesinin uluslararası görünürlüğünü artırma ve yeni öğrenci pazarlarına açılma hedefleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.


        Prof. Dr. Türkmen, ilerleyen dönemde Endonezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya'dan gelecek öğrencilerle üniversitenin akademik ve kültürel çeşitliliğinin daha da güçleneceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

