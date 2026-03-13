Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Bayburt'ta karın 2 metreye ulaştığı köylerde yol açma çalışmaları sürüyor

        Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 11:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta karın 2 metreye ulaştığı köylerde yol açma çalışmaları sürüyor

        Bayburt'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kış şartlarının çetin geçtiği kentte, kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreye ulaştı. Kar nedeniyle 2 bin rakımlı bazı köyleri birbirine bağlayan yollar da ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresine bağlı ekipler, yerleşim yerlerine ulaşımı sağlamak için iki gündür arazide zorlu mesai yapıyor.

        Yaylalar, Yeniköy ve Ördekhacı köylerine ulaşımı sağlayan yol, ekiplerin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

        Yaylalar Köyü Muhtarı Hüseyin Gülhan, AA muhabirine, köylerinde çetin kış şartları yaşandığını, son yağan karın ardından yollarda kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını söyledi.

        Ekiplerin, diğer köylerle ulaşımı sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Gülhan, "Özellikle bu yıl çok kar yağdı. Hiç bu kadar kar yığılmamıştı. Özel İdaremizden Allah razı olsun, her zaman gelip yollarımızı açıyorlar. Bütün ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        WSJ yazdı: Trump İran'da kazanmak için savaşacak mı?
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi

        Benzer Haberler

        'Merkez Her Yerde' projesi kapsamında köy okulunda etkinlik düzenlendi
        'Merkez Her Yerde' projesi kapsamında köy okulunda etkinlik düzenlendi
        Bayburt'ta öğrenciler Sait Faik Abasıyanık'ı anlattı
        Bayburt'ta öğrenciler Sait Faik Abasıyanık'ı anlattı
        7 ayda hafızlık eğitimini tamamladı
        7 ayda hafızlık eğitimini tamamladı
        Bayburt'ta 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Bayburt'ta 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
        Bayburt'ta sıfır atık eğitimleri devam ediyor
        Bayburt'ta sıfır atık eğitimleri devam ediyor
        Aydıntepe'de geri dönüşüm malzemeleriyle robot defilesi yapıldı
        Aydıntepe'de geri dönüşüm malzemeleriyle robot defilesi yapıldı