        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Lor dolması

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'un coğrafi işaretli lezzetlerinden lor dolması, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olarak hem göze hem de damağa hitap ediyor.

        Giriş: 14.03.2026 - 11:18 Güncelleme:
        MEMLEKET SOFRASI - Lor dolması

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'un coğrafi işaretli lezzetlerinden lor dolması, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olarak hem göze hem de damağa hitap ediyor.


        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Bayburt'un coğrafi işaretli yemeklerinden lor dolmasının yapımı anlatıldı.

        Kentin önde gelen lezzetleri arasında bulunan ve 2017'de coğrafi işaret alan lor dolması, yöre halkı tarafından uzun yıllardır yapılan ve severek tüketilen bir ana yemek olma özelliği taşıyor.

        Yemeğin yapımında kullanılan "evelik" otu da yörede aynı zamanda "efelek", "labada", "develek" gibi isimlerle biliniyor.

        Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi yöresel yemek ustası Elif Kalkan, lor dolmasının bahar aylarında toplanan "evelik" bitkisinin yaprağıyla yapıldığını söyledi.

        Kalkan, lor dolmasının özel günlerde daha çok tercih edildiğini belirterek, "Dolmamızın içini hazırlarken bir baş soğanı sıvı yağda kavurup bulgurunu katıp sütle beraber pişiriyoruz. Piştikten sonra taze lorumuzu, kaymağımızı, tereyağımızı, yeşil soğanımızı koyup yoğuruyoruz. Hazır olan içimizi evelikle buluşturup sarıyoruz." diye konuştu.

        Yağlanmış tepsiye konulan dolmaların daha sonra fırında pişirildiğini vurgulayan Kalkan, üzerine tereyağı da eklenmesinin ardından servis edildiğini kaydetti.

        Lor dolması için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (4 kişilik)

        • 1 kilogram temizlenmiş "evelik" otu
        • Yarım litre kaynar su
        • 1 kilogram lor peyniri
        • 200 gram yemeklik doğranmış kuru soğan
        • 200 gram kaymak
        • 50 gram tereyağı
        • 10 gram tuz
        • 1 demet yeşil soğan

        Yapılışı

        1. Evelik yaprakları yumuşaması için kaynar suda bir taşım haşlanır.

        2. 10 gram tereyağı ile soğanlar kavrulur, üzerine bulgur ve tuz eklenir.

        3. 350 mililitre su veya süt eklenerek suyunu çekinceye kadar kısık ateşte pişirilir.

        4. Lor bir kaba alınarak içerisine süt kaymağı ve haşlanmış bulgur karışımı eklenerek harmanlanır. Karışıma isteğe bağlı olarak doğranmış yeşil soğan da eklenir.

        5. Bu karışım sıkılarak yaprağa sarılır. Yağlanmış tepsiye düzgün bir şekilde dizilir, üzerine 150 mililitre su ilave edilerek 180 derece sıcaklıktaki fırında pişirilir.

        6. Servis yaparken üzerine tereyağı eritilerek dökülür.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Part time çalışmada borçlanma hakkı
        Part time çalışmada borçlanma hakkı

