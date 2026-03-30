        TÜRSAB üyeleri Bayburt'un tarihi ve turistik mekanlarını inceledi

        Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı heyeti, Bayburt'un tarihi ve turistik alanlarında incelemelerde bulundu.

        Giriş: 30.03.2026 - 14:32 Güncelleme:
        TÜRSAB üyeleri Bayburt'un tarihi ve turistik mekanlarını inceledi

        Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı heyeti, Bayburt'un tarihi ve turistik alanlarında incelemelerde bulundu.

        Bayburt Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla kente gelen 60 kişilik heyet, Aydıntepe Yeraltı Şehri, Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Demirözü Barajı, Bamsı Beyrek Seyir Terası gibi turistik özellikleriyle ön plana çıkan mekanları gezdi.

        Heyete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül tarafından mekanlar hakkında bilgi verildi.

        TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna, AA muhabirine, acente temsilcileriyle birlikte Bayburt'taki turistik destinasyonları keşfe çıktıklarını söyledi.

        Bayburt'un turizmden daha fazla pay alması gerektiğine inandıklarını belirten Tuna, "Bayburt'a inanıyoruz, güveniyoruz. Bu bağlamda da belli destinasyonlarının olduğunu burada gördük. İnşallah bundan sonraki süreçte de belli periyotlarda bu ziyaretlerimiz olacak." dedi.

        Tuna, Bayburt'un artık keşfedilen değil, tercih edilen bir turizm lokasyonu olması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

        Acente sahibi ve turist rehberi Gurbet Yiğiter ise kentte iki gün geçirdiklerini ve gezilecek birçok bölgenin bulunduğunu söyledi.

        Bayburt'ta çok güzel bir deneyim yaşadıklarını belirten Yiğiter, özellikle Avrupa pazarındaki fuarlarda kenti tanıtacaklarını ve turist getirmeye çalışacaklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

