Bayburt ve Gümüşhane'de kar etkili oldu

Bayburt ve Gümüşhane'de soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.



Bayburt'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile yüksek kesimlerin yanı sıra kent merkezi beyaza büründü.



Kısa süreli sisin de etkili olduğu yollarda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorluk yaşadı.



Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.



- Gümüşhane



Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren karın ardından kapanan yayla yollarını açmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.



İl merkezine bağlı 2 bin 140 metre rakımlı Taşköprü Yaylası, Karayolları Gümüşhane 101. Şube Şefliği ekiplerinin 4 gün süren çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.



Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken yayla yolunda gerçekleştirilen çalışmalar dron ile görüntülendi.



