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“İki Fidanı Birlikte Büyütelim” projesi kapsamında yıl içinde doğan her bebek için bir fidan dikildi

İHA

“İki Fidanı Birlikte Büyütelim” projesi kapsamında yıl içinde doğan her bebek için bir fidan dikildi

Bayburt Valiliği’nin himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘İki Fidanı Birlikte Büyütelim’ projesi kapsamında Aslan Dağı Vilayet Ormanına yıl boyunca Bayburt’ta doğan bebekler için 1098 adet fidan dikildi.
Fidan Dikimi alanında İl Sağlık Müdürümüz Dr. İlker Hancı, Proje ile ilgili bilgiler verdi ve projenin yeni yıldada devam edeceğini ifade etti.
Düzenlenen törene Vali Yardımcısı Halit Benek, İl Sağlık Müdürü İlker Hanci, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, İl Milli eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İl Göç Müdürü Hüsnü Yağmur, İşkur Müdürü Muhammed Abdullah Kahveci İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Sebahattin Canmemiş, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Şener, İl Sağlık Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü yönetici ve çalışanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve aileler katıldı.

BAYBURT

26 Kasım 2019 Salı

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