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Bayburt konulu bilgi yarışması kıran kırana geçti

İHA

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası bilgi yarışması kıran kırana geçti.

Bayburt konulu bilgi yarışması kıran kırana geçti

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen okullar arası bilgi yarışması kıran kırana geçti.
Etkinlikler kapsamında Bayburt belediyesi organizasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası Bayburt konulu bilgi yarışmasının finali yapıldı. Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi, Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi öğrencilerinin kıyasıya yarıştığı finalde katılımcılara Bayburt hakkında 20 soru yöneltildi. Sorulan 20 soru sonrası en yüksek puanı alan Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi arasındaki eşitliği bozmak için tekrardan soru soruldu. Soruyu doğru yanıtlayan Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 1’inci oldu. 2’nciliği Şehit Sebahattin Bozo Anadolu Lisesi alırken Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3’üncülüğü kazandı.
Yarışma sonrası konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bugün burada Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle istedik ki öğrencilerimiz geçmişi yâd etsinler. Yaşadıkları coğrafyayı tanısınlar. Sağ olsunlar Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve değerli personeli güzel bir organizasyon yapmışlar kendilerini yürekten kutluyorum. Burada çıkan tabloda katılanların her birinin bir şampiyon olduğunu kabul ediyoruz. Tüm katılımcıları kutluyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Başkan Pekmezci tüm katılımcılara teşekkür belgesi vererek dereceye giren okullara ödüllerini takdim etti.
Öte yandan 21 Şubat Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi.
İlkokullar arası resim yarışmasında Şehit Recep Eşiyok İlkokulu’ndan Fatma Bayraktar 1’inci, Cumhuriyet İlkokulu’ndan Ecrin Kahraman 2’nci Şair Zihni İlkokulu’ndan Melikşah Çakmak ise 3’üncü oldu. Ortaokullar arası şiir yarışmasında Aydıntepe İmam Hatip Ortaokulu’ndan Zeynep Arslan 1’inci Yunus Emre Ortaokulu’ndan Elif Ebru Vardar 2’nci Bayburt Ortaokulu’ndan Sena Söylemez 3’üncü olurken liseler arası kompozisyon yarışmasında ise Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Nurefşan Keskin 1’inci Bayburt Fen Lisesi’nden Nurten Aktaş 2’nci ve Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi’nden Özleyiş Köklüce 3’üncü oldu.
Dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Garnizon Komutanı Hava Savunma Albayı Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu verdi.

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