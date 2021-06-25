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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Bayburt’ta trafik kazası: 2 yaralı

Bayburt'ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kaleardı mahallesi Süleymaniye Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kaan Kaplan yönetimindeki 61 EE 121 plakalı otomobil, çarptığı korkulukları kırdıktan sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek istinat duvarı ile ağaç arasında sıkıştı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Seda Kaplan yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansa hastaneye kaldırıldı.

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