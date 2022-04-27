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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram öncesi lastik bakım uyarısı

İHA

Bayram öncesi lastik bakım uyarısı

Ramazan ayının son günlerine gelinmesiyle birlikte konforlu araç kullanımı ve sağlıklı yolculuk için yaz lastiği kullanımının şart olduğunun belirten uzmanlar, bayram öncesi yola çıkacak vatandaşlara lastik bakımı ve yaz lastiği uyarısı yaptı.
Yaz dönemine uygun lastikler araçların yol tutuşunun yanı sıra fren mesafesi ve yakıt tüketimini de yakından etkiliyor. Uzmanlar lastiklerin mevsimi dışında kullanılmasının meydana gelen kazalarda etken olabileceğini belirterek, yaklaşan Ramazan Bayramında olumsuzluklara karşı yaz lastiği ve lastik bakım uyarısı yaptı.
Yaz lastiği sezonunun 1 Nisan itibariyle açıldığını belirten lastikçi Ahmet Demir, “Yaz lastiğinde yol tutuşu, fren mesafesi virajlardaki hakimiyeti alması için yaz lastiğini müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Özellikle uzun yola çıkacak olanlara kış lastiğiyle çıkmalarını tavsiye etmiyoruz. Hem lastiklerin erken aşınmasından hem de fren mesafesindeki tutuşlardan dolayı yaz lastiğini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yaz lastiğinde hem kanalların hem yol tutuşun yüksek performansını zaten kullananlar bilir. Fiyatlar kış lastiğinde de yaz lastiğinde de arttı. Teknik özellikleri lastiklerin üzerinde yazıyor. Özellikle kullanım alanlarına dikkat ederlerse, kullanacakları yollar, şehir içi şehirlerarası, sert kullanım, hız buna göre bizden teknik bilgileri alarak bu şekilde tercih yapabilirler” dedi.
Kış lastiği kullanımında fren mesafesinin azaldığını ve yolunmaların olduğunu anlatan Demir, “Kış lastiklerini yaz mevsiminde kullanıldığı zaman seneye bir daha aynı şekilde kış lastiği performansını alamıyoruz. Tabii ki bütçe olayı. Değişim için hadi 23 sene daha kış lastiğini hem yaz hem kış kullanayım diye yapıyorlar. Kazaların sebebi lastiklerin bitişinden kaynaklı. Yola çıkacakların özellikle lastik kontrollerini yapmalarını rica ediyorum. Çünkü hayatımız bu dört lastiğin üstünde. Ailemizle beraber gidiyoruz, başkasına da sebep olmamak için değiştiremiyorsak bile lastiklerimizin kontrollerini yaparak çıkalım” diye konuştu.
Aracına yaz lastiği taktırmaya gelen Murat Aycil, “Kış lastiğini değiştirmeye geldik. Yaz lastiğinin yol tutuşu daha çok olduğu için lastiklerimizi biz de değiştiriyoruz. Kurallara uyuyoruz” dedi.

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