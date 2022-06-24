AK Parti Bayburt Milletvekili Battal, Zeybek’in Bayburt’a ilişkin açıklamalarına cevap verdi

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, "2002 yılında 59 bin olan büyükbaş hayvan varlığımız 2022 yılı itibari ile 105 bine ulaşırken, küçükbaş hayvan sayımız ise 2002 yılında 59 bin 375 iken bu rakam 2022 yılı itibari ile 130 bine ulaşmıştır." dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt Milletvekili Fetani Battal, aslen Bayburtlu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek’in Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde gündem dışı söz alarak Bayburt’ta, tarımsal rekolte düşüşü, şeker pancarı üretiminde uygulanan kota, tarımsal girdi maliyetlerinin yüksek olması, hayvan sayısının düşmesi, eğitim ve taşımalı sistemin tarıma olumsuz yansıdığı ve Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde uzman doktor olmamasına ilişkin açıklamalarına cevap verdi.

Milletvekili Battal yaptığı açıklamada, “İstanbul Milletvekili Hemşerimiz Sayın Gökan Zeybek’e 22 Haziran 2022 Çarşamba günü TBMM’de gündem dışı söz alarak yaptığı konuşmasında, Bayburt’un meselelerine dikkat çektiği için çok teşekkür ediyorum. Yaptığı konuşmada ele aldığı konu başlıkları ile ilgili, şifahi bilgilerin yanı sıra reel durumu ve resmi bilgileri kendilerine ve kamuoyuna saygılarımla arz ederim.”

“Tarımsal rekolte de ciddi azalma var” ifadelerine cevap

2021 yılında yaşanan kuraklık dönemi hariç Bayburt’ta toplam rekoltede düşüş yaşanmadığını belirten Milletvekili Battal, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılı üretim sezonunda “kuraklık” ve “ek girdi” desteği başlıklarında ilave destekleme ödemesi yaparak üreticilerin tarımsal faaliyetlerine devam etmelerinin sağlandığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

“Ek Girdi Desteği: 50 TL/dekar, Kuraklık Desteği:70 TL /dekar”

“İlimizde tamamlanan Demirözü Barajı ile birlikte şu anda cazibeli ve basınçlı sistem üzerinden toplamda 20.223 hektarlık arazi sulanmaktadır. Yapımı devam eden 23 sulama göleti ile birlikte 61.198 hektar alan sulanacaktır. Yapılan sulama yatırımları ile ilin bitkisel üretim deseninde değişim gözlemlenmiş olup üretici daha çok patates, şekerpancarı gibi endüstriyel ürünlere yönlenmiştir. Buğday rekoltesindeki değişimde bu hususun altını çizmek gerekir. Ayriyeten yem bitkilerinin özel desteklenmiş olması, çiftçimizi buğdaydan ot bitkilerine doğru yönlendirmiştir. Sulama altyapısını iyileştirici projeler ile birim alandan daha fazla ürün elde edilmesinin önü açılmış ortalama buğday verimimiz dönüm başına 180 kilogramdan 400 kilograma ulaşmıştır. Bayburt’ta ilk defa aynı üretim sezonunda aynı parselden ikinci ürün hasadı gerçekleşmiştir. Demirözü barajımızın sulama alanında, 2021 rakamları ile 100 dekarlık bir alanın sulama bedeli olarak 1.700 TL ücret uygulanmıştır. Bu bedel Sulama Birliklerinin tespit ettiği en düşük rakamdır. Ekilebilir arazi varlığında bir düşüş olmamasına karşı, Bayburt İli için son 20 yıl tarımsal hasıla değerlendirildiğinde 54 kat artış olduğu gözlemlenmektedir.”

“Şeker pancarı üretiminde uygulanan ciddi kotalar yüzünden şeker pancarının eksik üretilmesi, beraberinde küspe üretiminin azalmasına ve hayvancılığın temel yem girdisinin ortadan kalkmasına yol açmıştır” ifadelerine cevap

Bayburt’ta 2015 yılında 2 bin 200 dekar alanda 9 bin 900 ton pancar üretimi gerçekleştiğini hatırlatan Milletvekili Fetani Battal, 2021 yılında ise ekim alanı 12 bin 916 dekara çıkarken pancar üretimi ise 56 bin 216 tona ulaştığını söyledi.

Şeker Pancarı üretiminde kota ile alakalı sıkıntı olamadığını kaydeden Milletvekili Battal, “Şeker fabrikasının işleme kapasitesi dikkate alındığında ilimize tahsis ettiği kota 38 bin dekar olup, 24 bin dekar ekim kapasitesi boşluğu bulunmaktadır. Şeker Pancarı üretiminde kota ile alakalı sıkıntı bulunmamaktadır. Ekim alanlarında son 2 yılda azalış değil 5.6 kat artış gözlemlenmektedir.” ifadesini kullandı.

“Tarımsal girdi maliyetlerinin yüksek olması” ifadelerine cevap

Son yıllarda dünya üzerinde yaşanan enerji fiyatlarının yükselmesi ve gübre üretiminde yaşanan sorunlar, tarımsal üretim maliyetlerini ülkemizde de olumsuz yönde etkilediğini aktaran Battal, “Bakanlığımızın ek girdi desteklemeleri ile üreticimizin en az zararla bu süreci geçirmeleri sağlanmıştır. İlimizde 2021 üretim sezonunda dekara 42 Türk Lirası mazot ve gübre, 70 Türk Lirası kuraklık ve 50 Türk Lirası ek girdi olmak üzere toplamda 162 Türk Lirası destekleme ödenmiştir. Bununla birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi’nin buğday alım fiyatlarında son 4 yılda 5.2 kat oranında artış olmuştur. İlimizde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alımlarında hiçbir sorun yaşanmamaktadır. Zaten buğday üreticimiz; ürününü Ülkemizdeki buğday sezonunun sonuna doğru hasat ettiği için, ürününü genellikle serbest piyasa üzerinden değerlendirmektedir.” açıklamasını yaptı.

“Hayvan sayısında azalma oldu” ifadelerine cevap

Bayburt’un mera varlığı dikkate alındığında hayvancılık faaliyeti tarım sektörünün en önemli kolu olduğunu belirten Milletvekili Fetani Battal, şöyle devam etti:

“İlimiz mera varlığı dikkate alındığında hayvancılık faaliyetleri tarım sektörünün en önemli koludur. Hayvancılık faaliyetleri genel itibari ile aile işletmesi şeklinde yürütülmektedir. 2002 yılında 59 bin olan büyükbaş hayvan varlığımız hali hazırda 105 bin 047 rakamlarına ulaşmıştır. Küçükbaş hayvan sayısı 2002 yılında 59 bin 375, 2019 yılında 29 bin iken ilimizde yerelde uygulanan ‘’Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’’ projesi ile küçükbaş hayvan varlığımız 2022 yılı itibari ile 130 bine ulaşmıştır.”

Eğitim ve taşımalı sistemle ilgili ifadelerine cevap

Bayburt’un eğitimde çok iyi bir seviyeye geldiğini vurgulayan Battal, “Sınıf başına düşen Öğrenci sayısı 14’dür. Öğretmen başına düşen Öğrenci sayısı 17’dir. Taşımalı sistemden 2861 öğrencimiz 287 araçla verilen servis hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu durum Tarımı ve Hayvancılığı olumsuz etkilememektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde uzman doktor olmaması” ifadelerine cevap

İlçelerdeki hastanelerin faaliyete geçmesiyle uzman doktorunda geleceğini ifade eden Battal, şunları kaydetti: “Demirözü ve Aydıntepe İlçelerimizde entegre hastane statüsündeki iki hastanemiz bitmiş ve yakında hizmete açılacaktır. Nüfus kriterlerine göre Sağlık Bakanlığımızın E2 statüsünde sınıflandırılması için ruhsatlandırma çalışması yürütülmektedir. Bu statü verildiğinde uzman doktorlarda verilecektir.”

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