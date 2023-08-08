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        Haberler Yaşam Bayburt'ta alaca sansar görüldü

        Bayburt'ta alaca sansar görüldü

        Bayburt'ta çiftçilik yapan Salih Aktürk, tarlada otları toplamaya gittiği sırada nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansarı, yavrularıyla beraber görüntüledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:22
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        Bayburt'ta görüldü... Nesli tehlikede
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        Bayburt'ta, nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar, 2 yavrusuyla görüntülendi.

        Merkeze bağlı Üzengili köyünde çiftçi Salih Aktürk, tarlada otları toplamaya gittiği sırada alaca sansarla karşılaştı.

        Aktürk'ün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği sansar, bir süre gezindikten sonra yavrularıyla beraber tarladaki yuvalarına girdi.

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        #alaca sansar
        #bayburt
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