Bayburtlu ciritçi ile atının ilgi çeken dostluğu

Bayburt'ta yaklaşık 200 yıldır atçılıkla ilgilenen Köprücü ailesinin fertlerinden Kadir Köprücü, at sevgisini gelecek nesillere taşımak amacıyla merkeze bağlı Kurcakol köyünde bu kültürü devam ettiriyor.

Köydeki çiftlikte ziyaretçilerin atlarla buluşmasını sağlayan Köprücü, atıyla kurduğu dostluğu da bir süredir sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcusu Kadir Köprücü, yaptığı açıklamada, Türk tarihinde atların önemli yeri olduğunu ve onlara gereken değerin bugün de verilmesi gerektiğini söyledi.

Dedesinden ve babasından gördüğü at sevgisinin kendisinde de olduğunu anlatan Köprücü, "Ne hırs ne rekabet, bizimkisi yadigar bir sevda. Biz dedemizden, atamızdan at sevgisini gördük. Bu sevdamızı kendimize borç bildik ve gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bugüne kadar sahip olduğu tüm atların kendisi için özel anlam taşıdığını ifade eden Köprücü, Berat'la çok daha farklı bir bağ kurduğunu dile getirdi.