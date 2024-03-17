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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayer Leverkusen, Bundesliga'da adım adım şampiyonluğa gidiyor! - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen, Bundesliga'da adım adım şampiyonluğa gidiyor!

        Freiburg deplasmanında 3-2 kazanan Bayer Leverkusen, bitime 8 hafta kala 10 puan farkla liderliğini korudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 20:10 Güncelleme: 17.03.2024 - 20:10
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        Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
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        Almanya 1. Bundesliga'nın 26. haftasında Freiburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Leverkusen, 3-2'lik skorla kazandı.

        Leverkusen, 2. dakikada Florian Wirtz'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Ritsu Doan ile skora dengeyi getirdi. Adam Hlozek, 40. dakikada Leverkusen'i bir kez daha öne geçirdi.

        Patrick Schick, 53. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı. Freiburg, 79. dakikada Yannik Keitel ile farkı 1'e indirdi ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı.

        Ligde üst üste 7. maçını kazanan ve namağlup ünvanını koruyan Leverkusen, puanını 70'e çıkardı ve ikinci Bayern Münih ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu. Freiburg ise 33 puanda kaldı.

        Leverkusen, gelecek hafta Hoffenheim'ı ağırlayacak. Freiburg ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.

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