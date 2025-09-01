Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Bayer Leverkusen'de Ten Hag dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen'de Ten Hag dönemi sona erdi

        Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de, 2 ay önce takımın başına geçen Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 14:06 Güncelleme: 01.09.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayer Leverkusen'de Ten Hag dönemi sona erdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Alman ekibi Bayer Leverkusen, teknik direktör Erik Ten Hag'la yolların ayrıldığını açıkladı.

        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, sezon başında göreve getirilen Erik Ten Hag ile yolların ayrıldığını duyurdu.

        Kariyerinde Go Ahead Eagles, Utrecht, Ajax ve Manchester United'ı çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz'da Bayer Leverkusen'in başına geçmişti. İki ay görevde kalabilen Ten Hag, Bayer Leverkusen'in başında 3 resmi maça çıktı.

        Almanya Kupası'nda Sonnenhof'u 4-0 yenen Ten Hag yönetimindeki Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk iki haftasında önce Hoffenheim'a 2-1 mağlup oldu ardından Werder Bremen ile 3-3 berabere kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        Eski kulüp başkanı kafede infaz edilmişti! 17 yaşındaki tetikçi konuştu!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü!
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Cerny'de işlem tamam!
        Cerny'de işlem tamam!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Mali müşaviri 500 bin TL'ye öldürmüş!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Fenerbahçe, Ederson'u getiriyor!
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Silahlı saldırıya uğramıştı... "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar!"
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Patron, fabrikasında ölen işçiyi yol kenarına bıraktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        2.5 milyar kişiye veri ihlali uyarısı!
        Büyüme rakamları açıklandı
        Büyüme rakamları açıklandı
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        Mehmet Uçum: Sürecin adı çözüm değil, geçiş sürecidir
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        ABD ve AB'den 'eşit standart' adımı
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var
        Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Can kayıpları var