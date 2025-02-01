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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih: 4 - Holstein Kiel: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayern Münih: 4 - Holstein Kiel: 3 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, evinde Holstein Kiel'ı 4-3 mağlup etti. Harry Kane (2), Jamal Musiala ve Gnabry'nin golleriyle 4-0'ı yakalayan Bavyera ekibi, son dakikalarda skorun 4-3'e gelmesiyle kısa süreli bir kabus görürken, ligde üst üste 6. galibiyetini almayı başardı. Lider Bayern bu sonuçla puanını 51'e yükseltti. Holstein Kiel ise haftayı 12 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 20:02 Güncelleme: 01.02.2025 - 20:08
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        7 gollü düelloda kazanan B.Münih!
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        Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih ile Holstein Kiel karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan müsabakayı kazanan 4-3'lük skorla Bayern Münih oldu.

        Bayern Münih, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+3 ve 46. dakikalarda Harry Kane ve 54. dakikada Serge Gnabry ile 4-0'ı buldu.

        Holstein Kiel'de Finn-Dominik Porath 62. dakikada fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 4-1'e getirdi. Konuk ekip 90. dakikada Steven Skrzybski ile durumu 4-2 yaptı. Holstein Kiel'de Skrzybski, 90+3'te bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-3 olarak belirledi.

        Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde arka arkaya 6. galibiyetini elde etti ve 51 puana yükseldi. Holstein Kiel, 12 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'i konuk edecek. Holstein Kiel, sahasında Bochum'u ağırlayacak.

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