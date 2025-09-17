Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bayern Münih- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Chelsea maçı hangi kanalda?

        Bayern Münih- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftası ilk hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Bayern Münih, sahasında Chelsea'yi konuk ediyor. Allianz Arena'da oynanacak dev mücadele öncesinde, Bayern Münih- Chelsea karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bayern Münih- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bayern Münih- Chelsea maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 18:35 Güncelleme: 17.09.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bayern Münih- Chelsea maçı izle... Bayern Münih- Chelsea maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kritik mücadeleye kısa bir süre kalırken Bayern Münih- Chelsea maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz senin Konferans Ligi şampiyonu Chelsea ile Alman devini karşı karşıya getirecek mücadelede İspanyol hakem Jose Sanchez'ın düdük çalacak. Peki, "Bayern Münih- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Chelsea maçı hangi kanalda?" İşte Bayern Münih- Chelsea maçı muhtemel 11'leri...

        2

        BAYERN MÜNİH- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

        Bayern Münih- Chelsea maçı 17 Eylül Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.

        3

        BAYERN MÜNİH- CHELSEA MAÇI HT SPOR CANLI MAÇ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        BAYERN MÜNİH- CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Allianz Arena'da oynanacak zorlu mücadeleTabii Spor 1'den canlı yayınlanacak.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Tah, Stasinic, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Diaz, Gnabry, Kane

        Chelsea: Sanchez, Adarabioyo, Chalobah, Hato, Fofana, Fernandez, Caicedo, Bynoe-Gittens, Buonanotte, Neto, Pedro

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!
        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Ali Koç: Şampiyonluk sözü veriyorum
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?