Bayern Münih- Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftası ilk hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Bayern Münih, sahasında Chelsea'yi konuk ediyor. Allianz Arena'da oynanacak dev mücadele öncesinde, Bayern Münih- Chelsea karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bayern Münih- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bayern Münih- Chelsea maçı canlı izle ekranı...
Bayern Münih- Chelsea maçı izle... Bayern Münih- Chelsea maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kritik mücadeleye kısa bir süre kalırken Bayern Münih- Chelsea maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz senin Konferans Ligi şampiyonu Chelsea ile Alman devini karşı karşıya getirecek mücadelede İspanyol hakem Jose Sanchez'ın düdük çalacak. Peki, "Bayern Münih- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih- Chelsea maçı hangi kanalda?" İşte Bayern Münih- Chelsea maçı muhtemel 11'leri...
BAYERN MÜNİH- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih- Chelsea maçı 17 Eylül Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.
BAYERN MÜNİH- CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Allianz Arena'da oynanacak zorlu mücadeleTabii Spor 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Tah, Stasinic, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Diaz, Gnabry, Kane
Chelsea: Sanchez, Adarabioyo, Chalobah, Hato, Fofana, Fernandez, Caicedo, Bynoe-Gittens, Buonanotte, Neto, Pedro