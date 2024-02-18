Bayern Münih'e zirve yarışında büyük darbe!

Bundesliga 22. hafta maçında Bochum ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Vonovia Stadyumu'nda oynanan maçı Bochum 3-2 kazandı.

Bayern Münih'te goller 14. dakikada Jamal Musiala ve 87. dakika Harry Kane'den gelirken Bochum'un gollerini 38. dakikada Takuma Asano, 44. dakikada Schlotterbeck ve 78. dakikada penaltıdan Kevin Stöger kaydetti.

Bayern'de penaltıya sebebiyet veren Upamecano, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında da kırmızı kart gören Upamecano, üst üste ikinci maçta da kırmızı kart görmüş oldu.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, üst üste ikinci mağlubiyetini alarak lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisine düştü. Bochum ise bu galibiyetle birlikte puanını 25 yaptı.