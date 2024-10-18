Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta?
Bundesliga'nın en golcü ekibi konumundaki Bayern Münih, bu sezon rakip ağlara 20 gol gönderirken, savunmasında sadece 7 gol yedi. Evinde oynayacağı Stuttgart maçına odaklanan Bayern Münih, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Stuttgart karşısında hata yapmamak adına yoğun bir hazırlık dönemi geçiren ekip, üç puanı alarak liderlik yarışında avantaj sağlamayı hedefliyor. Bayern Münih - Stuttgart karşılaşmasının tarih, saat ve yayın bilgileri ise merakla bekleniyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...
Futbolseverler heyecan dolu bir karşılaşmaya tanık olacak. Bayern Münih, sahasında Stuttgart ile mücadele edecek. Merakla beklenen bu karşılaşmanın yayın bilgileri ve detaylarına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Bilindiği gibi, Stuttgart bu sezon oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 15 kez havalandıran Stuttgart, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Şimdi, gözlerini Bayern Münih deplasmanına çeviren ekip, bu zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte detaylar...
BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da heyecan Bayern Münih - Stuttgart mücadelesiyle devam ediyor. Zirve hattını yakından ilgilendiren karşılaşma 19 Ekim Cumartesi günü saat 19:30’da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Stuttgart mücadelesi TiviBu Spor 1 ile BeIN Connect kanallarından canlı olarak yayınlanacak.