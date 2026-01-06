Bayi Toplantısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Bayi Toplantısı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol'un üstlendiği film, bayi toplantısına katılmak için İstanbul'a gelen üç küçük esnafın eğlenceli hikayesini konu alıyor. Peki, "Bayi Toplantısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?
Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini esnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.
BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman