Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bayi Toplantısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı ne zaman çekildi?

        Bayi Toplantısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Bayi Toplantısı filmi, 6 Ocak Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturmaktadır. Peki, "Bayi Toplantısı filminin konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler?" İşte 2020 yılında vizyona giren Bayi Toplantısı filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 19:17 Güncelleme: 06.01.2026 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bayi Toplantısı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol'un üstlendiği film, bayi toplantısına katılmak için İstanbul'a gelen üç küçük esnafın eğlenceli hikayesini konu alıyor. Peki, "Bayi Toplantısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bayi Toplantısı ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?

        Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini esnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

        3

        BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?

        İbrahim Büyükak - Namık

        Onur Buldu - Sadık

        Doğu Demirkol - Adem

        Büşra Pekin - Övgü

        Safa Sarı - Demircan

        Deniz Hamzaoğlu

        Çağla Demir

        Rıza Akın

        Hakan Salınmış

        Sacide Taşaner

        Zeyno Eracar

        Müfit Kayacan

        Tuğçe Karabayır

        Gamze Karaduman

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Yine boşanamadı
        Yine boşanamadı
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        "Galatasaray pilini doldurmuş!"
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        Efsane valinin yadigârıydı... 45 yıl sonra oğlu sahip çıktı!
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        İşte Tedesco'nun Süper Kupa 11'i!
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 