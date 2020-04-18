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Alfa Romeo ve Jeep, kurduğu dijital altyapı ile Türkiye’deki tüm bayilerinde online görüşme hizmeti vermeye başladığını duyurdu. Bu sayede, müşterilerin web siteleri veya sosyal medya kanalları aracılığıyla diledikleri bayinin temsilcisine bağlanabilecekleri belirtildi.

Showroom’larda yer alan Alfa Romeo ve Jeep modellerinin online ortamda canlı olarak incelenebileceği sistemde, modellerle ilgili tüm detayların da öğrenilebileceği bilgisi verildi.

Türkiye geneline yayılan 17 Alfa Romeo ve Jeep bayisinde görüntülü görüşme hizmetini başlattıklarını vurgulayan Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, "Marka ve kurumların çevreleri için sorumlu olarak hareket etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle insanların evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmadığı bu günlerde biz de iş yapış şeklimizi farklılaştırıp, dijital ortamdaki faaliyetlerimizi artırdık. Devreye aldığımız görüntülü görüşme sistemi ile otomobil severler, diledikleri yerden showroomlarımıza saniyeler içerisinde bağlanabiliyor ve evlerinden çıkmadan bir satın alma deneyimi yaşıyorlar" dedi.

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