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Baymak’ta dijital dönüşüm için üst düzey atama

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Baymak’ta üst düzey bir atama gerçekleşti. Yapılan açıklamaya göre, şirketin Dijital Dönüşüm Kıdemli Müdürlüğüne Derya Günsel atandı

Baymak’ta dijital dönüşüm için üst düzey atama
HABERTURK.COM

İklimlendirme sektörü markalarından Baymak’ın Dijital Dönüşüm Kıdemli Müdürü Derya Günsel oldu. Günsel'in yeni görevinde Baymak’ın dijital dönüşüm stratejilerinin geliştirilmesinde kilit rol üstleneceği belirtildi.

Lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Derya Günsel, iş hayatına aynı yıl Korozo Ambalaj’da üretim mühendisi olarak başladı. 2008-2010 yılları arasında Unilever SAP Projelerinde, Kıdemli SAP SD Danışmanı olarak görev alan Günsel, 2010-2013 yılları arasında ise BSH Türkiye’de Kıdemli SAP SD Danışmanı olarak çalıştı.

2013 yılında Bayer Türk’te SAP İş Uygulama Uzmanı olarak göreve başlayan Günsel, sırasıyla Bayer Tarım Ürünleri IT İş Ortağı, IT Operasyonlar Vekil Müdürü ve Bayer İnsan Sağlığı IT İş Ortağı görevlerini üstlendi. Şubat 2021 itibarıyla Baymak bünyesine katılan Günsel, Dijital Dönüşüm Kıdemli Müdürü olarak görevine devam edecek.

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