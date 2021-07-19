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Bayram coşkusu bu sene de Show TV'de!

Show TV bu sene de birbirinden eğlenceli ve iddialı yapımlarla bayram neşesini evlerinize getiriyor. İlk gün bayram coşkusu Güldür Güldür Show ile başlıyor. Hemen ardından Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer'in harika performansıyla Şahsiyet izleyiciyle buluşuyor

Bayram coşkusu bu sene de Show TV'de!

Bayramın ikinci günü Güldür Güldür Show ile kahkaha hız kesmeden devam ediyor. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Yedi Bela Hüsnü ile eğlence sürüyor.

Bayramın üçüncü günü mucize bir aşkın hikayesi Nasipse Olur ekrana geliyor. Arkasından Yol Arkadaşım ile hiç bitmesini istemeyeceğiniz bir yol hikayesi sizleri bekliyor.

Bayramın son günü ise Güldür Güldür Show ile evlerde kahkaha tufanı var! Hemen ardından Kemal Sunal'ın neşe dolu filmi Sahte Kabadayı yayınlanıyor. Böyle kabadayı dostlar başına!

Bayram coşkusu bu sene de tüm neşesiyle Show TV'de!

İşte Show TV Bayram Tanıtımı;

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