Son dakika haberleri: Edirne'de akılalmaz olay! Alkollü sürücü çarptı, hiçbir şey hatırlamadı!

Bayram dönüşündeki aileye çarptı, hiçbir şey hatırlamadı! 0:00 / 0:00

İHA

Edirne'de aşırı alkolü sürücünün bayram dönüşüne geçen ailenin otomobiline çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı karayolunun Süloğlu yol ayrımında bulunan dönüş kavşağında meydana geldi. Erol K. yönetimindeki 22 EL 092 plakalı otomobil, bayram dönüşüne geçen Mehmet Sürer'in idaresindeki 22 ABV 355 plakalı otomobiline, daha sonra da yön tabelasına çarptı.

Kazada aynı aileden Yasemin Sürer, Nur Sürer ve anne Elif Nur Sürer yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralan anne ve kızları yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin alkolmetre cihazı ile yaptığı ölçümde sürücü Erol K.'nin 3.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, kazayı nasıl yaptığını bilmediğini hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Sürücünün daha önceden de alkolden ehliyetinin 6 ay süreyle alındığı da ortaya çıktı.