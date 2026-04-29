        Haberler Bilgi Ekonomi BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA 2026 | Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, erken yatar mı?

        Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı, bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Konuya ilişkin beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Yapılan açıklama, "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorularını beraberinde getirdi. Bilindiği gibi bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez SSK, Emekli Sandığı, BAĞKUR ve EYT'lilere belirlenen takvim doğrultusunda yatırılmaktadır. İşte 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi...

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 20:03 Güncelleme:
        Emekli bayram ikramiyesine ilişkin yapılan son dakika açıklamaları, kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bu kapsamda bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Peki, "Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar oldu, zam geldi mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, erken yatar mı?" İşte emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih...

        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmayacağını söyleyen Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını, Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz. Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" dedi.

        Bakan Işıkhan, “Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Yine 4 bin TL ödenecek. Erken ödenmesi ile ilgili çalışma yapılır” dedi.

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı bu yıl 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde idrak edilecek.

        Bakan Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Erken verilmesi konusunda bir çalışma yaparız" ifadelerini kullandı.

        Bayram ikramiyesi ödeme takvimi önüzmüdeki günlerde SGK tarafından açıklaması bekleniyor. Ödeme takvimi belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK?

        Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 26 Nisan 2026 (Sosyal Medya Devlerine Ceza Kapıda Mı?)

        Ülkeler sosyal medyada yaş sınırını nasıl uyguluyor? Hangi platformlar devletler için bir risk olarak gözüküyor? Dijital dünyada kontrol kimde? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün soruyor; Osman Demircan, Yasemin Akyol ve Taki Berberakis yanıtladı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"