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Haberler Gündem 3. Sayfa 5 milyonluk bayram vurgunu jandarmaya takıldı
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5 milyonluk bayram vurgunu jandarmaya takıldı! Pazara çıkamadan yakalandılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek sahte para basıp kurban satıcılarını dolandırmaya çalışanlara operasyon düzenledi. Kalpazanların evine yapılan baskında, sebze, maske ve zarfların arasına gizlenmiş 50 bin adet sahte 100 lira ele geçirildi. Jandarma ekipleri ayrıca, kurban satıcıları ile vatandaşları pazar yerlerinde bir kez daha sahte paraya karşı uyarıp, bilgilendirdi

5 milyonluk bayram vurgunu jandarmaya takıldı
5 milyonluk bayram vurgunu jandarmaya takıldı
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DHA

İstanbul'da jandarma, Kurban Bayramı'nı fırsat bilerek sahte para basıp kurban satıcılarını dolandırmaya çalışanlara operasyon düzenledi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda 50 bin adet sahte 100 lira ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih'te kalpazanların yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sahte para basarak kurban satıcılarını dolandıracakları bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde, şüphelilerin sahte paraları Fatih'te bulunan adreslerinde sakladığı tespit edildi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen jandarma, Y.A. ve S.A.'yı gözaltına aldı. Operasyonda, evde sebzelerin altında, maskelerin arasında ve zarfların içine yerleştirilmiş şekilde piyasaya sürülmeye hazır hale getirilmiş değeri 50 bin adet sahte 100 lira ile para sayma makinası ele geçirildi.

KURBAN SATIŞ YERLERİNDE PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Ele geçirilen sahte paraların kalpazanlar tarafından ustaca hazırlandığı, destelerin arasına konulması durumunda gözle ve elle yapılan kontrollerde gerçek paradan ayırt edilemeyeceği, kalpazanların sahte paraları özellikle Kurban Bayramı öncesi hayvan alım-satımı yapılan alanlarda piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edildi. Y.A. ve S.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JANDARMA DENETİMLERİNİ ARTIRDI VATANDAŞLARI UYARDI

Jandarma, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte para kullanımı sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için özellikle banknot üzerindeki kabartma yazılara, gizli Atatürk görseline, paranın sağ üstünde bulunan banknot değerinin mutlaka renkli hologramın üstünde basılmış olmasına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Kurban satış yerlerinde yapılan denetimlerde hayvan sahiplerini sahte parayla yapılacak dolandırıcılık olaylarına karşı bilgi verildi. Sahte para konusunda uyarıcı bilgiler içeren broşürler dağıttı.

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