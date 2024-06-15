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        Haberler Gündem Güzergah Bayram trafiği son durum | Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!

        İstanbul'da trafik yüzde 10'a düştü! Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!

        9 günlük Kurban bayramı tatilinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10'a düştü. Bayrama bir gün kala Kocaeli ve Sakarya'da trafik yoğun akıcı ilerliyor. Ekipler; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. İşte kara yollarında son durum...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.06.2024 - 10:54 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:46
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        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
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        İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların arife günü sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk yaşanıyor.

        ATAŞEHİR VE SULTANBEYLİ YOĞUN

        AA'da yer alan habere göre Kentin ana arterlerden biri olan TEM Otoyolu'nda, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        ANKARA İSTİKAMETİNDE TRAFİK AĞIR

        Bayram arifesinde yola çıkan vatandaşlar nedeniyle bu güzergahın Ankara istikametinde trafik ağır seyrediyor.

        ÇAMLICA GİŞELERİNDE KONVOY OLUŞUYOR

        Yoğunluğun yaşandığı Çamlıca gişelerde de araçlar kontrollü olarak geçiş yapıyor. Otoyollardaki durumun aksine kent içi trafikte sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmiyor.

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        İSTANBUL'DA YOĞUNLUK YÜZDE 10'A DÜŞTÜ

        İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 11, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 8'e kadar düştü. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 10 olarak ölçüldü.

        KOCAELİ VE SAKARYA'DA YOĞUNLUK

        İHA'da yer alan habere göre 9 günlük Kurban bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Kurban bayramına son 1 gün kala, Kocaeli'nde akıcı yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

        Sakarya'da da trafik akıcı yoğun ilerlerken güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

        ANADOLU OTOYOLU'NDA ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ

        Tatilcilerin Bolu geçişinde oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yaşanan araç yoğunluğu bu sabah da devam etti. İstanbul yönünden Ankara istikametine ve Karadeniz illerine giden tatilciler nedeniyle otoyol üzerinde ulaşım bazı yerlerde durma noktasına geldi.

        AKŞAM SAATLERİNE KADAR YOĞUN

        Trafik ekipleri de otoyol üzerinde trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda denetimlerini artırdı. Ulaşımdaki yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        KARA YOLLARINDA SON DURUM

        Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

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        Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney ile Lapseki kavşakları O-6 17-001 /- O-6 19-003 kontrol kesim numaraları arasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde çalışma programına göre sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılacak. Çalışmalar 30 Haziran'a kadar devam edecek.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

        Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde bulunan işaretlemeler ile ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

        Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

        Kayseri-Niğde yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

        Vezirköprü-Havza yolunun 4-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

        Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresinde (otogar mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

        Adapazarı-Bilecik yolunun 13-16. kilometresinde elektromekanik sistemleri çalışması dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak trafik akışı servis yolundan sağlanıyor.

        Malatya-Sivas Devlet yolunun 60. kilometresinde Yeni Tohma Köprüsü'nde bakım, onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım kontrollü olarak Eski Tohma Köprü üzerinden sürdürülüyor.

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