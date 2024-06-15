İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların arife günü sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk yaşanıyor.

ATAŞEHİR VE SULTANBEYLİ YOĞUN AA'da yer alan habere göre Kentin ana arterlerden biri olan TEM Otoyolu'nda, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

ANKARA İSTİKAMETİNDE TRAFİK AĞIR Bayram arifesinde yola çıkan vatandaşlar nedeniyle bu güzergahın Ankara istikametinde trafik ağır seyrediyor.

ÇAMLICA GİŞELERİNDE KONVOY OLUŞUYOR Yoğunluğun yaşandığı Çamlıca gişelerde de araçlar kontrollü olarak geçiş yapıyor. Otoyollardaki durumun aksine kent içi trafikte sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmiyor. REKLAM

İSTANBUL'DA YOĞUNLUK YÜZDE 10'A DÜŞTÜ İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 11, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 8'e kadar düştü. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 10 olarak ölçüldü.

KOCAELİ VE SAKARYA'DA YOĞUNLUK İHA'da yer alan habere göre 9 günlük Kurban bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Kurban bayramına son 1 gün kala, Kocaeli'nde akıcı yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Sakarya'da da trafik akıcı yoğun ilerlerken güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

ANADOLU OTOYOLU'NDA ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ Tatilcilerin Bolu geçişinde oluşturduğu yoğunluk devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yaşanan araç yoğunluğu bu sabah da devam etti. İstanbul yönünden Ankara istikametine ve Karadeniz illerine giden tatilciler nedeniyle otoyol üzerinde ulaşım bazı yerlerde durma noktasına geldi.

AKŞAM SAATLERİNE KADAR YOĞUN Trafik ekipleri de otoyol üzerinde trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda denetimlerini artırdı. Ulaşımdaki yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.