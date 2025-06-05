Bayramda borsa açık mı, kapalı mı? 6-7-8-9 Haziran Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılır mı?
Kurban Bayramı bu yıl 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. 6 Haziran Cuma günü başlayan bayram tatili süresince kamu kurum ve kuruluşları yanı sıra yurt içi piyasalar kapalı olacak. Bu noktada ırımcılar ve borsayı yakından takip edenler, ''Bayramda borsa açık mı, kapalı mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Bayramda Borsa İstanbul takas tarihleri işlem yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 6-7-8-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı? İşte, 2025 Borsa İstanbul resmi tatil takvimi...
Bayramda borsa açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. 6 Haziran Cuma Kurban Bayramı'nın ilk günü olurken son günü ise 9 Haziran Pazartesi olacak. Buna göre bayram tatili, arefe günü ile birlikte toplam 4,5 gün sürecek. Bu süre zarfında Borsa İstanbul çalışma saatleri 2025 yatırımcılar ve borsayı yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki, 6-7-8-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı’nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılır mı? İşte Kurban Bayramı’nda Borsa İstanbul takas tarihleri…
BAYRAMDA BORSA İSTANBUL AÇIK MI, KAPALI MI?
Kurban Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul’da işlemler, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra sona erecek.
Bayram tatili süresi boyunca, yani 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihleri arasında borsa kapalı olacak. Bu süreçte hisse senedi, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında herhangi bir seans yapılmayacak.
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. Bayram tatili, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlayacak olup 9 Haziran 2025 Pazartesi günü sona erecek.
Buna göre Borsa İstanbul, bayramdan sonraki ilk iş günü olan 10 Haziran 2025 Salı gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.
Yatırımcılar, bu tarihte işlemlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.
BORSA İSTANBUL TAKAS İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Borsa İstanbul’un resmi açıklamasına göre, 5 Haziran 2025 Perşembe günü takas yapılmayacak.
3 Haziran Salı tarihli işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü yapılacak. 4 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 11 Haziran 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.
BAYRAMDA BORSA İŞLEMLERİ NEDEN DURUYOR?
Bayram ve resmi tatillerde Borsa İstanbul’da işlemler durduruluyor çünkü piyasaların kapalı olduğu dönemlerde likidite düşüyor ve sağlıklı fiyat oluşumu zorlaşıyor.
Ayrıca aracı kurumlar, takas bankaları ve merkezi kayıt kuruluşları da resmi tatil kapsamında hizmet vermediğinden, işlemlerin güvenli ve zamanında yapılabilmesi için tatil boyunca borsa kapalı kalıyor.
2025 BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2025, Çarşamba Yeni Yıl Tatili - Kapalı
29 Mart 2025, Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi - Kapalı
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı Ramazan Bayramı - Kapalı
23 Nisan 2025, Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Kapalı
1 Mayıs 2025, Perşembe Emek ve Dayanışma Günü - Kapalı
19 Mayıs 2025, Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Kapalı
5 Haziran 2025, Perşembe Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi Kurban Bayramı - Kapalı
15 Temmuz 2025, Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Kapalı
30 Ağustos 2025, Cumartesi Zafer Bayramı - Kapalı
28 Ekim 2025, Salı Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) - Saat 13:00'e kadar
29 Ekim 2025, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı - Kapalı