Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu bilgilerini aktarmayı sürdürüyoruz. Bayramda hava durumu nasıl olacak? sorusu 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde hem akraba ziyaretlerinde bulunacak hem de bunu fırsat bilip seyahate çıkanlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji'nin son verilerine göre, bayramda hava durumunda ciddi bir sürpriz beklenmiyor. Doğu Karadeniz sahillerinde beklenen yağışın dışında yurt genelinde güneşli bir hava etkili olacak. Doğu Karadeniz bölgesindeki yağışlı havanın bayramın son gününde etkisini yitirmesi bekleniyor. Ancak Marmara'da Edirne ve Ege'de İzmir, Muğla dahil olmak üzere Güneydoğu Bölgesi'nde aşırı sıcaklara karşı tedbirli olmak gerekiyor. İşte bayramda hava durumu tahminleri...

BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Doğu Karadeniz sahillerinde beklenen yağışın dışında yurt genelinde güneşli bir hava etkili olacak. Doğu Karadeniz bölgesindeki yağışlı havanın bayramın son gününde etkisini yitirmesi bekleniyor. Ancak Marmara'da Edirne ve Ege'de İzmir, Muğla dahil olmak üzere Güneydoğu Bölgesi'nde aşırı sıcaklara karşı tedbirli olmak gerekiyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? 19 AĞUSTOS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile sabah saatlerinde Sivas'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

İstanbul: 33°C

Ankara: 31°C

İzmir: 35°C

Adana: 35°C

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