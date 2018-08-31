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Bayramda karttan 6 milyar TL harcadık

Bayramda kartlarla 6.1 milyar liralık ödeme yapılırken; en fazla kartlı ödeme artışı seyahat acenteleri, akaryakıt ve hava yolları sektörlerinde gerçekleşti. Arife gününde yaklaşık 2.4 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı’nda toplam 5 günde yapılan ödemelerin yaklaşık olarak yarısını oluşturdu

31.08.2018 - 11:19 | Güncelleme:

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kurban Bayramı verilerini açıklarken, 20-24 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ve arife gününde kartlarla 6.1 milyar TL ödeme yapıldı. Bu değer, 2017 yılının Kurban Bayramı’na göre kartlı ödemelerde yüzde 23 oranında büyüme olduğunu gösteriyor.

Sektörel bazda incelendiğinde ise ödemelerin 2.9 milyar TL’si yani yüzde 47’si market, akaryakıt istasyonları ve giyim sektöründe gerçekleşti. En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20’sini oluştururken; akaryakıt istasyonları yüzde 17’sini, giyim sektörü ise yüzde 10’unu oluşturdu. Toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı bu 3 sektörde gerçekleşirken; yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 8’ini, konaklama sektörü ise yüzde 5’ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.

EN FAZLA ARTIŞ SEYAHAT ACENTELERİNDE

Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemeler 2017 yılı Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerle karşılaştırdığında, bu yıl Kurban Bayramı’nda 9 günlük tatil olmasının da etkisiyle beraber en fazla artışın yüzde 50 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleştiği görülüyor. Seyahat acenteleri sektörünü yüzde 44 artışla akaryakıt istasyonları ve yüzde 34 artışla hava yolları sektörleri takip ederken; yüzde 32 artışla çeşitli gıda sektörü ve yüzde 30 artışla yemek sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.

 

 

 

KARTLI ÖDEMELERİN YARISI ARİFE GÜNÜNDE YAPILDI

Arife gününde yaklaşık 2.4 milyar TL’lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı’nda toplam 5 günde yapılan ödemelerin yaklaşık olarak yarısını oluşturdu. Pazartesi günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 15.43 oldu.

YURTDIŞI HARCAMALAR AZALDI

Kurban Bayramı’nda yaklaşık 6.1 milyar TL tutarında yapılan kartlı ödemelerin yurt içi ve yurt dışı dağılımı incelendiğinde; bu tutarın 268 milyon TL’sinin yurt dışında, 5 milyar 852 milyon TL’sinin ise yurt içinde yapıldığı görülüyor. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda yapılan kartlı ödemelerin ise 288 milyon TL’si yurt dışında, 4 milyar 661 milyon TL’si ise yurt içinde gerçekleşmişti. Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde yüzde 6 olan yurt dışı kartlı ödeme payının bu yıl yüzde 4’e gerilemesi ve yurt dışı kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre azalması, tatil döneminde yurt içinin tercih edildiğinin en büyük göstergesi olarak göze çarpıyor.

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