Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bayramda kuyumcular ve sarraflar açık mı, kapalı mı? 31 Mart - 1 Nisan günü kuyumcular hizmet veriyor mu, mesai saatleri nedir?

        Bayramda kuyumcular açık mı? 31 Mart - 1 Nisan günü kuyumcular hizmet veriyor mu?

        Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar, altın ve gümüş gibi değerli madenleri alıp satmak için kuyumcuların ve sarrafların açık olup olmadığını merak ediyor. 31 Mart - 1 Nisan arasında birçok özel işletme mesai saatlerini kendisi belirlerken, kuyumcu ve sarrafların durumu araştırılıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda kuyumcu ve sarraflar çalışıyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 13:51 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biri de kuyumcular ve sarrafların çalışma durumu oldu. 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde altın, gümüş gibi değerli madenleri alıp satacak vatandaşlar, 'Bayramda kuyumcular ve sarraflar açık mı?' diye araştırıyor. İşte, Ramazan Bayramında kuyumcu ve sarrafların mesai saatleri...

        2

        31 MART - 1 NİSAN 2025 RAMAZAN BAYRAMI'NDA KUYUMCULAR AÇIK MI?

        Kuyumcuların bayram süresince çalışma durumları, işletme sahiplerinin kararlarına ve bulundukları bölgenin geleneklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle, kuyumcular bayramın ilk günü kapalı olup, sonraki günlerde ise işletme sahiplerinin tercihlerine göre açılabilirler. Bu nedenle, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde kuyumcuların açık olup olmadığını öğrenmek için yerel kuyumcularla doğrudan iletişime geçmeniz önerilir.​

        3

        31 MART - 1 NİSAN 2025 RAMAZAN BAYRAMI'NDA SARRAFLAR AÇIK MI?

        Sarraflar özel işletmeler olduğundan, bayram süresince açık olup olmamaları işletme sahiplerinin kararına bağlıdır. Genel olarak, sarraflar bayramın birinci günü kapalı olurlar; sonraki günlerde ise isteğe bağlı olarak açılır veya kapalı kalabilirler. Bu nedenle, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde kuyumcuların açık olup olmadığı illere ve işletmelere göre değişiklik gösterebilir. Özellikle büyük şehirlerdeki alışveriş merkezlerinde (AVM) yer alan kuyumcular veya turistik bölgelerdeki bazı işletmeler açık olabilir. Bu nedenle, ziyaret etmeyi planladığınız sarrafın bayramda açık olup olmadığını öğrenmek için doğrudan ilgili işletmeyle iletişime geçmeniz tavsiye edilir.​

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"