Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz hazırlaması kolay pratik ev baklavası tarifi!

        Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz hazırlaması kolay pratik ev baklavası tarifi!

        Evde baklava yapmak artık hiç olmadığı kadar kolay. Kat kat incecik yufkaları tek tek açmaya gerek kalmadan, hazır yufkayla yapılan bu tarif sayesinde herkes mutfağında baklava ustası gibi hissedebilir. Az malzeme ve net adımlarla geleneksel tat, şık bir sunumla buluşuyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 14:57 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Baklava yapmak gözünü mü korkutuyor? Hazır yufkayla yapılan bu tarif sayesinde baklava, yalnızca usta ellerin değil, mutfakta vakit kazanmak isteyen herkesin ulaşabileceği bir lezzete dönüşüyor. Hem pratik, hem çıtır, hem de tam kıvamında!

        2

        GEREKLİ MALZEMELER

        Evde baklava yapımını kolaylaştırmak için hazır yufka kullanmak büyük avantaj sağlıyor. Bu tarifte ortalama 20-25 dilimlik porsiyon elde ediliyor. İşte ihtiyacınız olan malzemeler:

        1 paket baklavalık yufka

        250 gram tereyağı

        1 çay bardağı sıvı yağ

        2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

        3 su bardağı toz şeker

        2,5 su bardağı su

        Birkaç damla limon suyu

        İsteğe bağlı: Toz fıstık veya Hindistan cevizi (süsleme için)

        3

        1. ŞERBETİ ÖNCEDEN HAZIRLA

        Tatlıya şerbeti dökerken ideal kıvamda olması için önceden hazırlanması gerekir. 3 su bardağı şeker ve 2,5 su bardağı suyu tencereye al. Karıştırarak kaynat, kaynadıktan 10 dakika sonra birkaç damla limon suyu ekle. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan al. Soğumaya bırak.

        4

        2. TEREYAĞINI ERİT VE TEMİZLE

        Tereyağını tavada erit. Üzerindeki köpüğü alarak yağı sadeleştir. Daha sonra sıvı yağ ile karıştır. Bu yağ karışımı, yufkaların arasına sürülecek ve üzerine gezdirilecek.

        5

        3. TEPSİYİ HAZIRLA

        Fırın tepsisini yağla. Yufkaların kurumasını önlemek için üzerlerini nemli bezle ört. Tepsinin boyutuna göre yufkaları tek tek sermeye başla.

        6

        4. YUFKALARI KAT KAT DİZ

        Yufkaların yarısını (yaklaşık 15 tanesini) tepsiye tek tek ser, her katın arasına fırça yardımıyla eritilmiş yağdan sür. 15. kata geldiğinde bolca ceviz içi serpiştir.

        7

        5. KALAN YUFKALARI TAMAMLA

        Kalan yufkaları da aynı şekilde üst üste dizerek her katı yağla. Son yufkayı da yerleştirdikten sonra, baklavayı baklava dilimi şeklinde kes. Kalan yağ karışımını dilimlerin üzerine gezdir.

        8

        6. ÖNCEDEN ISITILMIŞ FIRINDA PİŞİR

        Fırını 180 dereceye ayarla. Baklavayı 35-40 dakika kadar altın sarısı renk alana kadar pişir. Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğumuş şerbeti yavaş yavaş dök. Şerbetin içine iyice işlemesi için en az 3 saat beklet.

        9

        7. SERVİS VE SÜSLEME

        Şerbeti tamamen çeken baklava servise hazır. Üzerine toz fıstık, Hindistan cevizi veya pudra şekeri serperek sunabilirsin. İsteğe bağlı olarak dondurmayla servis ederek tatlıyı daha da özel hâle getirebilirsin.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı