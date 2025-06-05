Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz hazırlaması kolay pratik ev baklavası tarifi!
Evde baklava yapmak artık hiç olmadığı kadar kolay. Kat kat incecik yufkaları tek tek açmaya gerek kalmadan, hazır yufkayla yapılan bu tarif sayesinde herkes mutfağında baklava ustası gibi hissedebilir. Az malzeme ve net adımlarla geleneksel tat, şık bir sunumla buluşuyor!
Baklava yapmak gözünü mü korkutuyor? Hazır yufkayla yapılan bu tarif sayesinde baklava, yalnızca usta ellerin değil, mutfakta vakit kazanmak isteyen herkesin ulaşabileceği bir lezzete dönüşüyor. Hem pratik, hem çıtır, hem de tam kıvamında!
GEREKLİ MALZEMELER
Evde baklava yapımını kolaylaştırmak için hazır yufka kullanmak büyük avantaj sağlıyor. Bu tarifte ortalama 20-25 dilimlik porsiyon elde ediliyor. İşte ihtiyacınız olan malzemeler:
1 paket baklavalık yufka
250 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
3 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
İsteğe bağlı: Toz fıstık veya Hindistan cevizi (süsleme için)
1. ŞERBETİ ÖNCEDEN HAZIRLA
Tatlıya şerbeti dökerken ideal kıvamda olması için önceden hazırlanması gerekir. 3 su bardağı şeker ve 2,5 su bardağı suyu tencereye al. Karıştırarak kaynat, kaynadıktan 10 dakika sonra birkaç damla limon suyu ekle. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan al. Soğumaya bırak.
2. TEREYAĞINI ERİT VE TEMİZLE
Tereyağını tavada erit. Üzerindeki köpüğü alarak yağı sadeleştir. Daha sonra sıvı yağ ile karıştır. Bu yağ karışımı, yufkaların arasına sürülecek ve üzerine gezdirilecek.
3. TEPSİYİ HAZIRLA
Fırın tepsisini yağla. Yufkaların kurumasını önlemek için üzerlerini nemli bezle ört. Tepsinin boyutuna göre yufkaları tek tek sermeye başla.
4. YUFKALARI KAT KAT DİZ
Yufkaların yarısını (yaklaşık 15 tanesini) tepsiye tek tek ser, her katın arasına fırça yardımıyla eritilmiş yağdan sür. 15. kata geldiğinde bolca ceviz içi serpiştir.
5. KALAN YUFKALARI TAMAMLA
Kalan yufkaları da aynı şekilde üst üste dizerek her katı yağla. Son yufkayı da yerleştirdikten sonra, baklavayı baklava dilimi şeklinde kes. Kalan yağ karışımını dilimlerin üzerine gezdir.
6. ÖNCEDEN ISITILMIŞ FIRINDA PİŞİR
Fırını 180 dereceye ayarla. Baklavayı 35-40 dakika kadar altın sarısı renk alana kadar pişir. Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğumuş şerbeti yavaş yavaş dök. Şerbetin içine iyice işlemesi için en az 3 saat beklet.
7. SERVİS VE SÜSLEME
Şerbeti tamamen çeken baklava servise hazır. Üzerine toz fıstık, Hindistan cevizi veya pudra şekeri serperek sunabilirsin. İsteğe bağlı olarak dondurmayla servis ederek tatlıyı daha da özel hâle getirebilirsin.