Bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz hazırlaması kolay pratik ev baklavası tarifi!

Baklava yapmak gözünü mü korkutuyor? Hazır yufkayla yapılan bu tarif sayesinde baklava, yalnızca usta ellerin değil, mutfakta vakit kazanmak isteyen herkesin ulaşabileceği bir lezzete dönüşüyor. Hem pratik, hem çıtır, hem de tam kıvamında!