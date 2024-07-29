Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
İstanbul Bayrampaşa'daki yaş meyve ve sebze halinde iki grup arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Silah ve bıçakların konuştuğu kavgada 5 kişi yaralandı.
Bayrampaşa'da iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti.
Edinilen bilgilere göre komşu olan 2 iş yerinin çalışanları arasında yol verme tartışması çıktı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa yaş yeyve sebze halinde meydana geldi.
Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada N.Ç.T., A.C.A., M.M.E., O.A. ve M.H.A. isimli kişiler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan ve silah ele geçirirken, kavgaya karıştığı tespit edilen O.Ş., M.Ş., T.Ş. ve N.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.