Reuters

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK),bankaların likidite karşılama oranlarını ve kalkınma ve yatırım bankalarının teminatsız borçların muhasebeleştirmesini belirleyen düzenlemeyi gevşetti.

BDDK'dan dün akşam yapılan açıklamaya göre bankalar yıl sonuna kadar, kanuni likidite karşılama oranlarını tutturamamaları halinde yapılacakları belirleyen Bankaların Likidite Oranlarını Karşılama Oranı Hesaplanmasına İlişkin Yönetmelik'in 32. maddesinden muaf hale getirildi.

Bankalar likidite oranlarını BDDK'ya raporlamaya ise devam edecek.