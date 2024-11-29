Beatles filminde ilk başrol Barry Keoghan'ın

1960 yılında İngiltere'nin Liverpool kentinde kurulan, dünya rock müziği tarihine geçen Beatles'ın üyelerinin hayatları film serisi olacak.

Efsanevi grubun üyeleri; John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekilecek.

"BENCE HARİKA"

Yönetmen koltuğunda Sam Mendes'in oturacağı filmler için hazırlıklar sürerken, oyuncu kadrosuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Ringo Starr, filmlerde kendisini Barry Keoghan'ın oynayacağını söylerken şu ifadeyi kullandı: Bence harika. Sanırım bir yerlerde davul dersleri alıyor.