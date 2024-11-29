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        Haberler Dünyadan Beatles filminde ilk başrol Barry Keoghan'ın

        Beatles filminde ilk başrol Barry Keoghan'ın

        Beatles grubunun dört üyesinin hayatını ayrı ayrı merkezine alarak, aynı olayları farklı perspektiflerden anlatacak olan dört ayrı film için çalışmalar başladı. İlk başrol, Ringo Starr'ı canlandıracak olan Barry Keoghan'ın

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 13:55 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:55
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        İlk başrol belli oldu
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        1960 yılında İngiltere'nin Liverpool kentinde kurulan, dünya rock müziği tarihine geçen Beatles'ın üyelerinin hayatları film serisi olacak.

        Efsanevi grubun üyeleri; John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekilecek.

        "BENCE HARİKA"

        Yönetmen koltuğunda Sam Mendes'in oturacağı filmler için hazırlıklar sürerken, oyuncu kadrosuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Ringo Starr, filmlerde kendisini Barry Keoghan'ın oynayacağını söylerken şu ifadeyi kullandı: Bence harika. Sanırım bir yerlerde davul dersleri alıyor.

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        İrlandalı oyuncu Barry Keoghan, 'Banshees of Inisherin', 'The Batman' ve 'Eternals' gibi yapımlarla tanınıyor.

        Proje için adı geçen diğer oyuncular arasında Paul Mescal ve Joseph Quinn'in de var ama şimdilik bir doğrulama gelmedi.

        Dört ayrı film, Beatles grubunun dört üyesini ayrı ayrı merkezine alarak, aynı olayları farklı perspektiflerden anlatacak.

        Sony Pictures Entertainment Inc.'nin yapımcılığını ve dağıtımını üstleneceği filmlerin 2027'de gösterime girmesi bekleniyor.

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        #Barry Keoghan
        #Beatles
        #film
        #Ringo Starr,
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